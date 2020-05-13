Госдума приняла закон об индивидуальных тарифах ОСАГО

Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Документ предусматривает индивидуальный подход при определении тарифов ОСАГО. Для водителей, которые не нарушают правила дорожного движения и не попадают в ДТП, тарифы будут ниже, а для нарушающих — выше.

Кроме того, Госдума приняла закон, разрешающий временно приобретать полис ОСАГО без технического осмотра автомобиля в связи с пандемией коронавируса.

«В период с 1 марта по 30 сентября 2020 года включительно договор ОСАГО может быть заключён без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении технического осмотра», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

В марте в России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО. С 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа.