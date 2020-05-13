Госдума приняла закон об индивидуальных тарифах ОСАГО

Короткая ссылка
Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).
Госдума приняла закон об индивидуальных тарифах ОСАГО
  • © Государственная Дума РФ

Документ предусматривает индивидуальный подход при определении тарифов ОСАГО. Для водителей, которые не нарушают правила дорожного движения и не попадают в ДТП, тарифы будут ниже, а для нарушающих — выше.

Кроме того, Госдума приняла закон, разрешающий временно приобретать полис ОСАГО без технического осмотра автомобиля в связи с пандемией коронавируса.

«В период с 1 марта по 30 сентября 2020 года включительно договор ОСАГО может быть заключён без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении технического осмотра», — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

В марте в России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО. С 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить