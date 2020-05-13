В Томске прокомментировали ситуацию с заболевшими коронавирусом

Вице-губернатор Томской области Иван Деев прокомментировал ход расследования причин возникновения очага коронавирусной инфекции в клинике НИИ кардиологии Томского НИМЦ.

«Итогов эпидрасследования на текущий момент нет, оно ещё не завершено. Внутреннее расследование также продолжается. На текущий момент общее число тех, кто имеет коронавирусную инфекцию (медперсонал и пациенты), — это порядка 30 за весь период», — приводит портал vtomske.ru слова Ивана Деева.

Он уточнил, что одно отделение в клинике НИИ полностью закрыто на карантин. Сотрудники отделения находятся на карантине и проходят необходимые обследования.

По словам замгубернатора, в другом отделении выписаны большинство пациентов и введён жесткий карантин.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области рассказали о готовности выставочного центра «Крокус Экспо» и конгрессно-выставочного комплекса Минобороны России «Патриот» к приёму пациентов с COVID-19.