В Москве возобновило работу более 370 промышленных предприятий

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В Москве возобновлена работа более 370 предприятий автопрома, лёгкой промышленности, машиностроения, а также по производству компьютеров, электроники и других товаров.
В Москве возобновило работу более 370 промышленных предприятий
  • © Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщают vesti.ru.

«С 12 мая более 370 крупных и средних столичных промышленных предприятий поэтапно возобновляют своё производство», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Всем вернувшимся к деятельности предприятиям необходимо соблюдать меры безопасности: сотрудники должны быть в масках и перчатках, использовать антисептики для рук.

Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, 20% от общего числа сотрудников промышленных организаций пока продолжат работать дистанционно.

«Это в основном персонал офисов и сотрудники из группы риска. Промышленники понимают всю ответственность за безопасность персонала в связи с возобновлением производства», — цитирует Прохорова портал мэра и правительства.

В целом режим временных ограничений сохраняется в Москве до 31 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продлили режим самоизоляции до 25 мая.

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