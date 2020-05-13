В Подмосковье художники создали граффити с изображением медсестры

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Уличные художники украсили стену одного из домов в подмосковном Одинцове изображением медсестры в образе ангела.
В Подмосковье художники создали граффити с изображением медсестры
  • ©onf.ru

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу отделения Общероссийского народного фронта в Московской области, рисунок был сделан в честь Международного дня медицинской сестры.

«В подмосковном Одинцове уличные художники приняли участие в акции #МыВместе и поздравили медиков с Международным днём медицинской сестры», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что медицинская сестра изображена в виде ангела, оказывающего помощь пациенту, подключённому к аппарату ИВЛ. Граффити украсили девятиэтажный дом напротив медсанчасти.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подольске художник создал граффити в поддержку врачей, которые принимают участие в борьбе против COVID-19.

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