В Подмосковье художники создали граффити с изображением медсестры

Уличные художники украсили стену одного из домов в подмосковном Одинцове изображением медсестры в образе ангела.

Как сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу отделения Общероссийского народного фронта в Московской области, рисунок был сделан в честь Международного дня медицинской сестры.

«В подмосковном Одинцове уличные художники приняли участие в акции #МыВместе и поздравили медиков с Международным днём медицинской сестры», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что медицинская сестра изображена в виде ангела, оказывающего помощь пациенту, подключённому к аппарату ИВЛ. Граффити украсили девятиэтажный дом напротив медсанчасти.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подольске художник создал граффити в поддержку врачей, которые принимают участие в борьбе против COVID-19.