Психолог оценила необходимость соблюдения режима в самоизоляции

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Кризисный клинический психолог Мария Медведева рассказала, что самодисциплина поможет справиться со стрессами от самоизоляции и организовать время с наибольшей эффективностью.
Психолог оценила необходимость соблюдения режима в самоизоляции
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik она отметила, что соблюдение режима и выполнение поставленных заданий способны стать стержнем, на который можно опереться в условиях самоизоляции. 

«Важный момент — просыпаться и ложиться в одно и то же время. Утреннее валяние в кровати расхолаживает на целый день и даже может влиять на настроение. Если у нас есть задача встать, одеться, собраться за условные 15 минут, нам намного проще взбодриться и начать свой день в приподнятом состоянии», — отметила специалист.

Психолог рекомендовала составлять максимально подробный распорядок дня, записывая туда не только важные дела, но и время отдыха.

Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с НСН назвал возможные причины нарушения режима самоизоляции.

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