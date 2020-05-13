Психолог оценила необходимость соблюдения режима в самоизоляции

Кризисный клинический психолог Мария Медведева рассказала, что самодисциплина поможет справиться со стрессами от самоизоляции и организовать время с наибольшей эффективностью.

В беседе с радио Sputnik она отметила, что соблюдение режима и выполнение поставленных заданий способны стать стержнем, на который можно опереться в условиях самоизоляции.

«Важный момент — просыпаться и ложиться в одно и то же время. Утреннее валяние в кровати расхолаживает на целый день и даже может влиять на настроение. Если у нас есть задача встать, одеться, собраться за условные 15 минут, нам намного проще взбодриться и начать свой день в приподнятом состоянии», — отметила специалист.

Психолог рекомендовала составлять максимально подробный распорядок дня, записывая туда не только важные дела, но и время отдыха.

Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в беседе с НСН назвал возможные причины нарушения режима самоизоляции.