В Совфеде предложили освободить от НДФЛ выплаты водителям скорой помощи

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Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов прокомментировал инициативу по освобождению от НДФЛ дополнительных федеральных выплат водителям скорой помощи.
В Совфеде предложили освободить от НДФЛ выплаты водителям скорой помощи
  • РИА Новости

Как пояснил сенатор в беседе с «Парламентской газетой», в соответствии с перечнем поручений президента России из федерального бюджета уже выделены средства на стимулирующие выплаты в период с апреля по 30 июня 2020 года за особые условия труда работникам здравоохранения, включая водителей скорой помощи.

При этом Федеральный закон от 22 апреля освобождает от налога на доходы физлиц (НДФЛ) стимулирующие выплаты только медработников. 

Андрей Кутепов предложил освободить от уплаты НДФЛ федеральные надбавки к зарплате за особые условия труда водителям скорой помощи по аналогии с медицинскими работниками.

Отмечается, что соответствующий законопроект 13 мая будет внесён в Госдуму. 

Ранее ФАН сообщало, что Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило распространить режим каникул на НДФЛ и НДС, а также поменять порядок оценки пострадавших от коронавируса отраслей.

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