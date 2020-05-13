В Москве возобновили работу 460 строительных объектов

В Москве возобновлено строительство 460 объектов с 12 мая.

«С 12 мая 2020 года строительные работы, которые реализуются в соответствии с федеральным законом №214-ФЗ, возобновлены на 460 объектах. Их общая площадь составляет 27 млн кв. м», — приводит агентство «Москва» сообщение Москомстройинвеста.

Как уточняется, численность сотрудников компаний, задействованных на работах, составляет порядка 85 тыс. человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин наделил Мосгосстройнадзор полномочиями по контролю за соблюдением санитарных норм на стройках в городе.

В Москве с 12 мая начали работу все промышленные и строительные предприятия.