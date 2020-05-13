В Москве возобновили работу 460 строительных объектов

Короткая ссылка
В Москве возобновлено строительство 460 объектов с 12 мая.
В Москве возобновили работу 460 строительных объектов
  • РИА Новости

«С 12 мая 2020 года строительные работы, которые реализуются в соответствии с федеральным законом №214-ФЗ, возобновлены на 460 объектах. Их общая площадь составляет 27 млн кв. м», — приводит агентство «Москва» сообщение Москомстройинвеста.

Как уточняется, численность сотрудников компаний, задействованных на работах, составляет порядка 85 тыс. человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин наделил Мосгосстройнадзор полномочиями по контролю за соблюдением санитарных норм на стройках в городе.

В Москве с 12 мая начали работу все промышленные и строительные предприятия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить