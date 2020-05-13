Седьмой самолёт с российскими военными вернулся из Италии

Седьмой самолёт ВКС России с военными специалистами, которые помогали в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Италии, приземлился в подмосковном аэродроме Чкаловский.

«На аэродром Чкаловский прибыл седьмой самолёт Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Итальянской Республики», — приводит ТАСС сообщение Минобороны России.

В оборонном ведомстве уточнили, что прибывшие военные прошли обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Ранее министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини по телефону поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за помощь со стороны России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.