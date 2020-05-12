В Россию из Италии вылетел восьмой борт с российскими военными

Очередной самолёт с российскими военными специалистами и спецтехникой вылетел из Италии в Россию.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

«С аэродрома Виллафранка в Россию вылетел восьмой самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России», — говорится в заявлении.

Ранее министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини по телефону поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за помощь со стороны России в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.