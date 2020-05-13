В Генштабе рассказали об условиях перевозки призывников к месту службы

Призывников к месту службы доставят отдельными железнодорожными вагонами или самолётами гражданской авиации. Об этом сообщил начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.

По его словам, при следовании военнослужащих к месту службы будет исключён их контакт с гражданскими лицами.

«Перевозка призывников будут осуществляться отдельными железнодорожными вагонами. Самолёты гражданской авиации будут использоваться при условии их загрузки только воинскими командами», — приводит его слова газета «Красная звезда».

Герасимов уточнил, что количество военнослужащих в одном вагоне будет сокращено на треть.

Ранее Министерство обороны России опубликовало бюллетень со статистикой по коронавирусной инфекции COVID-19 среди военнослужащих.