В Генштабе рассказали об условиях перевозки призывников к месту службы
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По его словам, при следовании военнослужащих к месту службы будет исключён их контакт с гражданскими лицами.
«Перевозка призывников будут осуществляться отдельными железнодорожными вагонами. Самолёты гражданской авиации будут использоваться при условии их загрузки только воинскими командами», — приводит его слова газета «Красная звезда».
Герасимов уточнил, что количество военнослужащих в одном вагоне будет сокращено на треть.
Ранее Министерство обороны России опубликовало бюллетень со статистикой по коронавирусной инфекции COVID-19 среди военнослужащих.