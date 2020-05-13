Минобороны России рассказало о ситуации с коронавирусом среди военных

Министерство обороны России опубликовало бюллетень со статистикой по коронавирусной инфекции COVID-19 среди военнослужащих.

Отмечается, что коронавирус за всё время тестирования выявили у 1709 российских военных, а среди военнослужащих в военных вузах — у 1205 человек.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1709 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее вирусолог Феликс Ершов в беседе с ФАН рассказал, что мужчины переносят коронавирусную инфекцию тяжелее, чем женщины, из-за генетических отличий и особенностей психологии.