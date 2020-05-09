Минобороны России сообщило о ситуации с коронавирусом среди военных

Министерство обороны России опубликовало бюллетень со статистикой о коронавирусной инфекции COVID-19 среди военнослужащих.

«В ходе сплошного тестирования в ВС России в период с марта по 9 мая... установлено 1656 военнослужащих с положительными результатами», — цитирует сообщение РИА Новости.

Отмечается, что 418 человек проходят лечение в ведомственных госпиталях, 568 человек — в изоляторах по месту службы, 19 человек — в учреждениях гражданского здравоохранения, ещё 651 человек изолирован на дому.

6 мая сообщалось о 1506 российских военнослужащих с положительными результатами на коронавирус.

Ранее вирусолог Феликс Ершов в беседе с ФАН рассказал, что мужчины переносят коронавирусную инфекцию тяжелее, чем женщины, из-за генетических отличий и особенностей психологии.