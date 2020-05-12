Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил важность труда медсестёр и другого среднего медперсонала.

«Эта категория средних медработников, содержательно занимающихся профилактикой заболеваний, восстановлением пациентов, явно недооценённая», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, в настоящее время такие сотрудники становятся не просто вспомогательным персоналом, а самостоятельной профессией, и это правильно.

«Я преклоняюсь перед этой когортой нашего медицинского сословия», — добавил Онищенко.

Со своей стороны, врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Newinform подтвердил, что медсестра — абсолютно самодостаточная профессия.

«Здесь важно понимать, что удачные действия, например, хирурга — ещё не залог здоровья пациента. Большой груз ответственности ложится на хрупкие плечи медсестры, которая вынуждена ухаживать за больным, находясь с ним постоянно рядом до выписки из больницы», — сказал он.

Зайцев поздравил всех медсестёр с профессиональным праздником, который отмечается 12 мая.

Ранее медсестра отделения реанимации Краснодарской специализированной инфекционной больницы Людмила Алексеенко рассказала о работе по борьбе с COVID-19.