В Волгоградской области прорабатывают альтернативные варианты последних звонков

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В Волгоградской области прорабатывают альтернативные варианты проведения последних звонков для школьников 9-х и 11-х классов.
В Волгоградской области прорабатывают альтернативные варианты последних звонков
  • РИА Новости

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru.

«Мы понимаем, что для детей это важное событие, поэтому обязательно продумаем новый формат для школьного последнего звонка. Ребята обязательно почувствуют себя причастными, для них всё равно это будет большим запоминающимся событием, пусть и в новом, онлайн-режиме», — заявила заместитель губернатора Зина Мержоева.

За основу будет взят опыт дистанционного проведения 9 Мая в регионе.

Разработку различных вариантов проведут совместно с муниципальными образованиями.

Ранее декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа доктор психологических наук Любовь Григорович в беседе с НСН рассказала, как поддержать детей во время карантина.

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