Эксперт оценил перспективы дистанционного обучения

Член Центрального штаба ОНФ, обладатель звания «Учитель года России» Илья Демаков оценил перспективы дистанционного обучения.

«Систему дистанционного обучения ведущей сделать нельзя. Уровень подготовки, который ученик получает при таком формате, очень слаб. Всё, что мы сейчас делаем, нужно исключительно для того, чтобы дети потом смогли «безболезненно» пересесть за парты», — заявил он в беседе с Nation News.

По его мнению, дистанционное обучение должно вернуться в школы в виде некой запасной формы.

Как отметил Демаков, в нынешней ситуации родители впервые увидели, сколько всего выполняет учитель.

«Конечно, поэтому родители хотят вернуть детей в классы. Детям нужно очень много ассистировать, и не только по техническим вопросам», — добавил он.

Ранее доктор психологических наук, декан факультета психолого-педагогического и специального образования Московского института психоанализа Любовь Григорович в беседе с НСН рассказала, как поддержать детей во время карантина.