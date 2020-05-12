В ОП оценили новые меры поддержки семей с детьми в России

Заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России Сергей Рыбальченко оценил новые меры поддержки.

«Решение по поводу расширения адресности групп, которым будут оказываться меры социальной поддержки, правильное и своевременное. Это относится к выплатам в размере 5 тыс. рублей с апреля по июнь», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, изначально это предназначалось только тем, кто имел право на получение материнского капитала, но теперь группа получателей расширена на всех, кто имеет детей в возрасте до трёх лет.

Как отметил Рыбальченко, решение о единовременном пособии в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка также правильное.

Эксперт добавил, что региональным властям нужно сделать всё возможное, чтобы помочь семьям как можно быстрее получить эти средства.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.

5 мая progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали об автоматическом продлении ряда социальных выплат.