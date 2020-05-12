В Ставропольском крае возобновляется работа межмуниципального транспорта
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Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Общественный транспорт будет курсировать по прежним графикам, но с ограничениями и правилами.
«В адрес перевозчиков направлены требования о соблюдении условий эпидемиологической обстановки — это обязательное многоразовое проведение дезинфекции транспортных средств, ношение защитных средств органов дыхания как водителем, так и пассажирами», — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Евгений Штепа.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае продлили режим самоизоляции до 25 мая.