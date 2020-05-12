Суд в Ставропольском крае арестовал бросившего гранату в группу людей

В Ставропольском крае суд принял решение арестовать мужчину, который бросил гранату в группу шумно отмечавших праздник людей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В Георгиевском городском округе продолжают работать следователи-криминалисты аппарата следственного управления», — указывается в заявлении.

Ранее в посёлке Приэтокском Ставропольского края мужчина бросил гранату в отмечавших праздник людей.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.