Суд в Ставропольском крае арестовал бросившего гранату в группу людей

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В Ставропольском крае суд принял решение арестовать мужчину, который бросил гранату в группу шумно отмечавших праздник людей.
Суд в Ставропольском крае арестовал бросившего гранату в группу людей
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СК.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. В Георгиевском городском округе продолжают работать следователи-криминалисты аппарата следственного управления», — указывается в заявлении.

Ранее в посёлке Приэтокском Ставропольского края мужчина бросил гранату в отмечавших праздник людей.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

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