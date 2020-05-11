СК возбудил дело по факту взрыва гранаты в Ставропольском крае

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Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва гранаты в посёлке Приэтокском Ставропольского края, в результате которого пострадали не менее 15 человек.

«Следственный отдел по городу Георгиевск... возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом»)», — говорится в сообщении регионального управления СК России.

По данным следствия, местный житель, недовольный шумным поведением соседей, бросил гранату через забор.

Ранее в администрации городского округа подтвердили, что в результате ЧП пострадали 15 человек.

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