Число пострадавших при взрыве гранаты на Ставрополье выросло до 15

В результате взрыва гранаты, брошенной мужчиной в группу людей в посёлке Приэтокский Ставропольского края, пострадали 15 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию городского округа.

«По предварительной информации, 15 человек пострадали, все доставлены в нашу районную больницу. Один человек находится в тяжёлом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести. Ранения в основном нижних конечностей», — сказал собеседник.

Ранее СМИ со ссылкой на представителей экстренных служб региона сообщали, что в посёлке Приэтокский мужчина бросил гранату в людей, отмечавших во дворе дома праздник.