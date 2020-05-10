Число пострадавших при взрыве гранаты на Ставрополье выросло до 15

Короткая ссылка
В результате взрыва гранаты, брошенной мужчиной в группу людей в посёлке Приэтокский Ставропольского края, пострадали 15 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию городского округа.

«По предварительной информации, 15 человек пострадали, все доставлены в нашу районную больницу. Один человек находится в тяжёлом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести. Ранения в основном нижних конечностей», — сказал собеседник.

Ранее СМИ со ссылкой на представителей экстренных служб региона сообщали, что в посёлке Приэтокский мужчина бросил гранату в людей, отмечавших во дворе дома праздник.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить