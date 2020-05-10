СМИ: В Ставропольском крае мужчина бросил гранату в группу людей

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В Ставропольском крае мужчина бросил гранату в отмечавших праздник людей.
СМИ: В Ставропольском крае мужчина бросил гранату в группу людей
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По словам собеседника, происшествие случилось во дворе дома в посёлке Приэтокском (Георгиевский городской округ).

«В результате взрыва гранаты пострадали восемь человек. Дети не пострадали, они находились в доме», — сказал он.

Уточняется, что всего в момент происшествия во дворе дома были 18 человек.

Представитель экстренных служб добавил, что трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, пятеро — в состоянии средней тяжести.

Ранее в следственном управлении СК России по Волгоградской области рассказали о ходе расследования уголовного дела по факту взрыва неустановленного боеприпаса в автомобиле в Волгограде.

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