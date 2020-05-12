В Севастополе запретили продажу бестабачных изделий детям

Депутаты Законодательного собрания Севастополя в двух чтениях утвердили закон, запрещающий продажу бестабачных изделий несовершеннолетним.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Для предупреждения причинения вреда здоровью детей рассматриваемым законопроектом на территории всего региона запрещается продажа электронных систем доставки никотина, жидкости для них, бестабачной никотиносодержащей продукции и устройств для нагревания табака», — заявил вице-спикер Илья Журавлёв.

Он добавил, что из-за доступности бестабачные смеси приобрели популярность в подростковой среде.

Вице-спикер уточнил, что аналогичные запреты действуют во многих субъектах России.

В декабре 2019 года психиатр-нарколог Александр Ковтун в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях принятия запрета на продажу сосательной и жевательной никотиносодержащей продукции.