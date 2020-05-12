Кардиолог прокомментировал прогноз синоптиков о переменчивом лете в России

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Глава Уральского института кардиологии Ян Габинский дал рекомендации людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями на фоне прогноза синоптиков о переменчивом лете в России.
Кардиолог прокомментировал прогноз синоптиков о переменчивом лете в России
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он отметил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, чувствительным к изменениям погоды, необходимо следить за прогнозом и подстраивать под него свой режим. 

«Нужно избегать стрессовых ситуаций, чрезмерных физических нагрузок. Самое главное — не забыть вовремя принять лекарство, чтобы предупредить негативные последствия перепада давления», — подчеркнул Габинский.

Он добавил, что кардиологи рекомендуют пациентам также уделять внимание психологическому состоянию, поскольку стресс оказывает большое внимание на самочувствие человека.

Ранее врач Лариса Алексеева в беседе с радио Sputnik дала рекомендации по употреблению продуктов, содержащих необходимые для поддержания здоровья витамины.

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