В Сахалинской области рассказали о работе по обновлению фондов школьных библиотек
- РИА Новости
Об этом сообщает astv.ru.
В регион доставили 141 тыс. экземпляров новой литературы — первую партию, которая поступит в школы к началу учебного года.
«Всего для обновления библиотечных фондов общеобразовательных учреждений мы приобретём более 285 тыс. экземпляров учебников. Остальные партии литературы поступят в область до конца июня», — заявила и. о. министра образования региона Анастасия Киктёва.
Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в регионе идёт поэтапный переход на новые образовательные стандарты.
Ранее «Реальное время» сообщало, что власти Татарстана поручили обеспечить школьников из нуждающихся семей планшетами.