В Сахалинской области рассказали о работе по обновлению фондов школьных библиотек

В Сахалинской области рассказали о работе по обновлению библиотечных фондов общеобразовательных учреждений.

Об этом сообщает astv.ru.

В регион доставили 141 тыс. экземпляров новой литературы — первую партию, которая поступит в школы к началу учебного года.

«Всего для обновления библиотечных фондов общеобразовательных учреждений мы приобретём более 285 тыс. экземпляров учебников. Остальные партии литературы поступят в область до конца июня», — заявила и. о. министра образования региона Анастасия Киктёва.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, в регионе идёт поэтапный переход на новые образовательные стандарты.

Ранее «Реальное время» сообщало, что власти Татарстана поручили обеспечить школьников из нуждающихся семей планшетами.