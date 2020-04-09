Власти Татарстана поручили обеспечить школьников из нуждающихся семей планшетами

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить школьников 9 и 11 классов из многодетных нуждающихся семей планшетами.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на руководителя пресс-службы главы республики Лилию Галимову.

«Особенно важно сейчас помочь детям, которые готовятся к ответственному периоду — сдаче выпускных экзаменов. Дети не должны страдать от сложившейся ситуации, наша задача создать им условия, поддержать семьи, которые сейчас особо в этом нуждаются», — отметил Минниханов.

Галимова уточнила, что планшеты будут выдаваться школам, которые определят получателей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане объявили сбор ноутбуков и компьютеров для школьников.