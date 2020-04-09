В Кургане объявили сбор ноутбуков и компьютеров для школьников

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Детский технопарк «Кванториум» в Кургане будет принимать ноутбуки и компьютеры для школьников, у которых нет техники для дистанционного обучения. Сбор начнут с 13 апреля в рамках общероссийской акции #МыВместе.
В Кургане объявили сбор ноутбуков и компьютеров для школьников
  • Pixabay

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областной департамент образования и науки.

«Давайте все вместе поможем зауральским школьникам успешно закончить учебный год, который в условиях вынужденной самоизоляции проходит в дистанционном режиме», — заявили в ведомстве.

Техника должна быть не старше 2012 года. Специалисты подготовят компьютеры и передадут их нуждающимся семьям. Получателей определят сотрудники службы социальной защиты.

Ранее член Центрального штаба ОНФ, лауреат конкурса «Учитель года» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил переход на дистанционное обучение в школах России.

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