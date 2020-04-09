В Кургане объявили сбор ноутбуков и компьютеров для школьников
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областной департамент образования и науки.
«Давайте все вместе поможем зауральским школьникам успешно закончить учебный год, который в условиях вынужденной самоизоляции проходит в дистанционном режиме», — заявили в ведомстве.
Техника должна быть не старше 2012 года. Специалисты подготовят компьютеры и передадут их нуждающимся семьям. Получателей определят сотрудники службы социальной защиты.
Ранее член Центрального штаба ОНФ, лауреат конкурса «Учитель года» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил переход на дистанционное обучение в школах России.