Эксперт оценил законопроект о наказании чиновников за хамство

Директор РОЦИТ Сергей Гребенников оценил законопроект о наказании чиновников за хамство.

«Есть наказание за оскорбление власти в интернете со стороны пользователей, и логично, если бы чиновники не могли ругать, негативно высказываться о гражданах», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, штрафы для чиновников должны быть выше, чем для рядовых граждан.

Как отметил Гребенников, закон нужен для того, чтобы чиновники понимали, что в случае чего их могут наказать.

«Страна у нас большая, люди разные, но оскорблять граждан чиновники не должны», — заключил он.

Согласно тексту законопроекта, оскорбление, нанесённое государственным или муниципальным служащим, влечёт наложение административного штрафа в размере 50—100 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до одного года.

За повторное нарушение предусмотрен штраф в размере 100—150 тыс. рублей либо запрет занимать государственную должность сроком до двух лет.