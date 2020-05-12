Эксперт оценил законопроект о наказании чиновников за хамство

Короткая ссылка
Директор РОЦИТ Сергей Гребенников оценил законопроект о наказании чиновников за хамство.
Эксперт оценил законопроект о наказании чиновников за хамство
  • РИА Новости

«Есть наказание за оскорбление власти в интернете со стороны пользователей, и логично, если бы чиновники не могли ругать, негативно высказываться о гражданах», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, штрафы для чиновников должны быть выше, чем для рядовых граждан.

Как отметил Гребенников, закон нужен для того, чтобы чиновники понимали, что в случае чего их могут наказать.

«Страна у нас большая, люди разные, но оскорблять граждан чиновники не должны», — заключил он.

Согласно тексту законопроекта, оскорбление, нанесённое государственным или муниципальным служащим, влечёт наложение административного штрафа в размере 50—100 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до одного года.

За повторное нарушение предусмотрен штраф в размере 100—150 тыс. рублей либо запрет занимать государственную должность сроком до двух лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить