Володин рассказал о приоритете при рассмотрении Госдумой законопроектов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о повестке нижней палаты парламента.

Об этом сообщают «Дни.ру».

«В первую очередь необходимо рассматривать законы, которые позволяют нам не только противодействовать ситуации, сложившейся в рамках COVID-19, но и делать всё для того, чтобы ранее озвученные проекты могли быть реализованы», — заявил Володин по итогам заседания совета Госдумы.

Он не исключил, что парламентарии соберутся и на следующей неделе. Также депутаты ожидают от правительства предложений в рамках президентских инициатив, направленных на поддержку граждан и бизнеса.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в Госдуме приняли постановление о создании комиссии по поддержке малого бизнеса.