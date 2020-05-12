В Нижегородской области прокомментировали изменения режима нерабочих дней

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал изменения режима нерабочих дней для нижегородцев в связи с заявлением президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает «Время Н».

По его словам, в связи с ростом числа заражённых коронавирусом граждан в Нижегородской области сохранятся действовавшие ранее ограничения режима повышенной готовности.

«Чем выше будет уровень соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, тем быстрее мы сможем перейти к первому этапу и начать снимать ограничения. Все мы ждём момента, когда откроются парикмахерские, кафе, магазины одежды. И в наших силах ускорить приближение этого момента», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что послабления на первом этапе коснутся сектора предоставления услуг.

Губернатор также напомнил, что для передвижения граждан будут продолжать использоваться рабочие подтверждения и подтверждения выходного дня.

Кроме того, по-прежнему будут действовать ограничения для въезжающих в область.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции продлили на Чукотке и в Калмыкии.

Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с нарушителями режима самоизоляции.