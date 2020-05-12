В Нижегородской области прокомментировали изменения режима нерабочих дней
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Об этом сообщает «Время Н».
По его словам, в связи с ростом числа заражённых коронавирусом граждан в Нижегородской области сохранятся действовавшие ранее ограничения режима повышенной готовности.
«Чем выше будет уровень соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, тем быстрее мы сможем перейти к первому этапу и начать снимать ограничения. Все мы ждём момента, когда откроются парикмахерские, кафе, магазины одежды. И в наших силах ускорить приближение этого момента», — подчеркнул глава региона.
Он добавил, что послабления на первом этапе коснутся сектора предоставления услуг.
Губернатор также напомнил, что для передвижения граждан будут продолжать использоваться рабочие подтверждения и подтверждения выходного дня.
Кроме того, по-прежнему будут действовать ограничения для въезжающих в область.
Ранее сообщалось, что режим самоизоляции продлили на Чукотке и в Калмыкии.
Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с нарушителями режима самоизоляции.