В Нижегородской области прокомментировали изменения режима нерабочих дней

Короткая ссылка
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал изменения режима нерабочих дней для нижегородцев в связи с заявлением президента России Владимира Путина.
В Нижегородской области прокомментировали изменения режима нерабочих дней
  • © Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Об этом сообщает «Время Н».

По его словам, в связи с ростом числа заражённых коронавирусом граждан в Нижегородской области сохранятся действовавшие ранее ограничения режима повышенной готовности.

«Чем выше будет уровень соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, тем быстрее мы сможем перейти к первому этапу и начать снимать ограничения. Все мы ждём момента, когда откроются парикмахерские, кафе, магазины одежды. И в наших силах ускорить приближение этого момента», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что послабления на первом этапе коснутся сектора предоставления услуг.

Губернатор также напомнил, что для передвижения граждан будут продолжать использоваться рабочие подтверждения и подтверждения выходного дня.

Кроме того, по-прежнему будут действовать ограничения для въезжающих в область.

Ранее сообщалось, что режим самоизоляции продлили на Чукотке и в Калмыкии.

Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с нарушителями режима самоизоляции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить