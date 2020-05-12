Определены параметры двигателя для нового российского самолёта

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Набор параметров и облик двигателя для перспективного сверхзвукового гражданского самолета (СГС) был сформирован.
Определены параметры двигателя для нового российского самолёта
  • globallookpress.com

«У нас есть вероятный набор параметров и облик двигателя для сверхзвукового самолета нового поколения», — цитирует РИА Новости генерального директора Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) член-корреспондента РАН Кирилл Сыпало.

Он отметил, что для подобного самолёта важным требованием является обеспечение потребной тяги и относительно низкого расхода топлива.

В марте сообщалось, что в России началась подготовка летающей лаборатории, на которой пройдёт испытание первой в России гибридной силовой установки с электродвигателем.

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