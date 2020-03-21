СМИ: В России начали подготовку самолёта для испытаний первого электродвигателя

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В России началась подготовка летающей лаборатории на которой пройдёт испытание первой в России гибридной силовой установки с электродвигателем.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского").

Отмечается, что представители ЦИАМ посетили ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» и осмотрели там летающую лабораторию на базе самолёта Як-40, на которой запланированы испытания демонстратора гибридной силовой установки.

Уточняется, что лётные испытания запланированы на 2022 год.

Ранее стало известно, что подводники Северного флота России намерены в ближайшее время приступить к испытаниям гиперзвукового оружия.

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