СМИ: В России начали подготовку самолёта для испытаний первого электродвигателя
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского").
Отмечается, что представители ЦИАМ посетили ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина» и осмотрели там летающую лабораторию на базе самолёта Як-40, на которой запланированы испытания демонстратора гибридной силовой установки.
Уточняется, что лётные испытания запланированы на 2022 год.
Ранее стало известно, что подводники Северного флота России намерены в ближайшее время приступить к испытаниям гиперзвукового оружия.