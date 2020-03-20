Подлодки Северного флота готовятся к испытаниям гиперзвукового оружия

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Подводники Северного флота России намерены в ближайшее время приступить к испытаниям гиперзвукового оружия. Об этом сообщил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

«Подводники Северного флота регулярно участвуют в испытаниях новых комплексов вооружения. В ближайшей перспективе наши подводные лодки начнут испытывать гиперзвуковое оружие. Такие задачи нам уже поставлены», — приводит его слова газета Минобороны России «Красная звезда».

Кроме того, Моисеев заявил, что параллельно с процессом осваивания новых подлодок и вооружения происходит строительство системы для его базирования.

«Сегодня мы продолжаем её (систему базирования. — RT) успешно использовать и модернизировать, строить новые причалы и хранилища, системы для приёма, перегрузки и обслуживания принципиально нового морского вооружения», — сказал военачальник.

В феврале военный эксперт Дмитрий Литовкин в беседе с радио Sputnik оценил перспективы гиперзвукового оружия России.

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