Подлодки Северного флота готовятся к испытаниям гиперзвукового оружия

Подводники Северного флота России намерены в ближайшее время приступить к испытаниям гиперзвукового оружия. Об этом сообщил командующий флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

«Подводники Северного флота регулярно участвуют в испытаниях новых комплексов вооружения. В ближайшей перспективе наши подводные лодки начнут испытывать гиперзвуковое оружие. Такие задачи нам уже поставлены», — приводит его слова газета Минобороны России «Красная звезда».

Кроме того, Моисеев заявил, что параллельно с процессом осваивания новых подлодок и вооружения происходит строительство системы для его базирования.

«Сегодня мы продолжаем её (систему базирования. — RT) успешно использовать и модернизировать, строить новые причалы и хранилища, системы для приёма, перегрузки и обслуживания принципиально нового морского вооружения», — сказал военачальник.

В феврале военный эксперт Дмитрий Литовкин в беседе с радио Sputnik оценил перспективы гиперзвукового оружия России.