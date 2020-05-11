В Совфеде прокомментировали введение разовых выплат на детей до 16 лет

Первый зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал введение единовременных выплат на детей от трёх до 16 лет.

В беседе с «Парламентской газетой» он заявил, что это будет существенная поддержка для семей.

«Сейчас любая помощь имеет значение», — отметил он.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.

5 мая progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали об автоматическом продлении ряда социальных выплат.