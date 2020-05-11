Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

В частности, главам регионов поручено определить в случае необходимости территории, на которых может быть продлено действие ограничительных мер, установление в случае необходимости особого порядка передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки.

Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее Путин поручил правительству и главам регионов внимательно следить за эпидемиологической ситуацией. Об этом он сказал на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.