Россия оказалась на третьем месте по числу заболевших коронавирусом

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Россия оказалась в тройке стран с наибольшим числом выявленных случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с распространением вируса.
Россия оказалась на третьем месте по числу заболевших коронавирусом
  • © Павел Кононов
  • РИА Новости

По данным на 11 мая, в России зарегистрировано 221 344 случая заболевания.

При этом в США и Испании зафиксировали более 1,3 млн случаев и 264,6 тыс. соответственно, пишет агентство.

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Госсовета по противодействию коронавирусу подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с распространением инфекции.

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