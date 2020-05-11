Россия оказалась на третьем месте по числу заболевших коронавирусом
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- РИА Новости
По данным на 11 мая, в России зарегистрировано 221 344 случая заболевания.
При этом в США и Испании зафиксировали более 1,3 млн случаев и 264,6 тыс. соответственно, пишет агентство.
Ранее российский лидер Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Госсовета по противодействию коронавирусу подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с распространением инфекции.