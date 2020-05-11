Эксперт оценил ситуацию с нарушителями режима самоизоляции в России
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- РИА Новости
В беседе с НСН он подтвердил, что в регионах с большим количеством нарушений могут произойти вспышки заболеваемости.
Как напомнил эксперт, ограничения для того и вводятся, чтобы уменьшить возможность передачи инфекции.
«Поэтому, к сожалению, никуда не денешься, в ближайшие десять дней будет увеличение заболеваемости», — прогнозирует он.
Гинцбург также выразил мнение, что нарушение режима самоизоляции — главная угроза при распространении коронавируса, пока не будет вакцины.
Ранее в МВД России заявили о случаях демонстративного нарушения самоизоляции.
В марте зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что российское правительство одобрило поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность за нарушение карантинных мер.