Эксперт оценил ситуацию с нарушителями режима самоизоляции в России

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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил ситуацию с нарушителями режима самоизоляции в России.
Эксперт оценил ситуацию с нарушителями режима самоизоляции в России
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

В беседе с НСН он подтвердил, что в регионах с большим количеством нарушений могут произойти вспышки заболеваемости.

Как напомнил эксперт, ограничения для того и вводятся, чтобы уменьшить возможность передачи инфекции.

«Поэтому, к сожалению, никуда не денешься, в ближайшие десять дней будет увеличение заболеваемости», — прогнозирует он.

Гинцбург также выразил мнение, что нарушение режима самоизоляции — главная угроза при распространении коронавируса, пока не будет вакцины.

Ранее в МВД России заявили о случаях демонстративного нарушения самоизоляции.

В марте зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что российское правительство одобрило поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые ужесточают ответственность за нарушение карантинных мер.

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