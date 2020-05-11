Врачи отмечают положительную динамику в состоянии Мишустина

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Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает проходить плановое лечение от коронавируса, врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья.
Врачи отмечают положительную динамику в состоянии Мишустина
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«Михаил Владимирович продолжает проходить плановое лечение в одном из государственных медицинском учреждений. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья», — сообщил его пресс-секретарь.

Как уточняется, участие Мишустина в совещании президента Владимира Путина 11 мая не планировалось.

«Михаил Владимирович продолжает работать в удалённом режиме — проводит совещания с коллегами в режиме видеоконференций и по телефону. Находится на постоянной связи с президентом», — отметил пресс-секретарь.

6 мая Владимир Путин заявил, что заболевший коронавирусом премьер-министр идёт на поправку, но у него сохраняется температура.

30 апреля Мишустин сообщил, что заболел COVID-19.

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