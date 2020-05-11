Эксперт по безопасности прокомментировал пожар в Красногорске

Ведущий эксперт по пожарной безопасности ООО «Научно-производственная компания — Фонд пожарной безопасности» Константин Кузнецов прокомментировал пожар в Красногорске.

«Во всех нелегальных заведениях дела с противопожарной безопасностью обстоят всегда плохо», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, если нет специальной лицензии, то это значит, что объект не проходил процедуру проверки на предмет соответствия действующему своду правил, не получал заключение о противопожарном состоянии.

Кузнецов также не исключил, что возгорание могло случиться из-за неправильной эксплуатации техники.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в хосписе Красногорска, в результате которого погибли девять человек и ещё девять пострадали.

Организатор частного хосписа задержан.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.