Эксперт по безопасности прокомментировал пожар в Красногорске

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Ведущий эксперт по пожарной безопасности ООО «Научно-производственная компания — Фонд пожарной безопасности» Константин Кузнецов прокомментировал пожар в Красногорске.
Эксперт по безопасности прокомментировал пожар в Красногорске
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«Во всех нелегальных заведениях дела с противопожарной безопасностью обстоят всегда плохо», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, если нет специальной лицензии, то это значит, что объект не проходил процедуру проверки на предмет соответствия действующему своду правил, не получал заключение о противопожарном состоянии.

Кузнецов также не исключил, что возгорание могло случиться из-за неправильной эксплуатации техники.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в хосписе Красногорска, в результате которого погибли девять человек и ещё девять пострадали.

Организатор частного хосписа задержан.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

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