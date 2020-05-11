Более 50% заболевших коронавирусом в Подмосковье проходят лечение дома

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Более половины от общего числа инфицированных коронавирусом в Московской области не имеют клинических симптомов заболевания и проходят лечение в домашних условиях, заявила главный внештатный эпидемиолог регионального Минздрава Зинаида Труш.
Более 50% заболевших коронавирусом в Подмосковье проходят лечение дома
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

По её словам, с 1 мая в Подмосковье фиксируется примерно одинаковый прирост новых случаев коронавируса, при этом число госпитализированных пациентов не растёт.

«В Московской области сейчас более 20 тыс. заболевших, из них более 12—13 тыс. лечатся дома. Это более 50% от общего числа инфицированных», — цитирует эпидемиолога РИА Новости.

Она отметила, что пациенты с тяжёлой формой течения заболевания составляют около 10% от общего числа госпитализированных.

Ранее в МЧС России выпустили рекомендации по уходу за больными коронавирусной инфекцией, проходящими лечение в домашних условиях.

Анестезиолог-реаниматолог одной из столичных больниц Рубен Акопян, заболевший коронавирусом, в беседе с телеканалом «360» рассказал о лечении.

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