В МЧС дали рекомендации по уходу за больным коронавирусом на дому

Специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России выпустили рекомендации об особенностях ухода за больным коронавирусной инфекцией, проходящим лечение в домашних условиях.

«Если медицинские работники приняли решение оставить заболевшего члена семьи на домашнем лечении, лучше всего выделить ему отдельную непроходную вентилируемую комнату», — говорится в памятке.

При этом при общении с заболевшим родственником необходимо соблюдать дистанцию не менее 2 м, а также помнить о правилах личной гигиены и средствах индивидуальной защиты.

Кроме того, рекомендуется часто, но недолго проветривать помещение, где находится заболевший, а также не менее двух раз в день проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.

При уходе за больным следует не менее трёх раз контролировать его температуру, следить за соблюдением питьевого режима и питанием, а также наблюдать за сном больного, не оставляя его без присмотра.

Ранее в МЧС рекомендовали использовать респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19, чтобы не заразить других.