В МЧС дали рекомендации по уходу за больным коронавирусом на дому
«Если медицинские работники приняли решение оставить заболевшего члена семьи на домашнем лечении, лучше всего выделить ему отдельную непроходную вентилируемую комнату», — говорится в памятке.
При этом при общении с заболевшим родственником необходимо соблюдать дистанцию не менее 2 м, а также помнить о правилах личной гигиены и средствах индивидуальной защиты.
Кроме того, рекомендуется часто, но недолго проветривать помещение, где находится заболевший, а также не менее двух раз в день проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств.
При уходе за больным следует не менее трёх раз контролировать его температуру, следить за соблюдением питьевого режима и питанием, а также наблюдать за сном больного, не оставляя его без присмотра.
Ранее в МЧС рекомендовали использовать респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19, чтобы не заразить других.