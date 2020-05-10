Власти Москвы объяснили ситуацию с пропусками для членов «Лиза Алерт»
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«Цифровые пропуска ряда граждан, оформленные на АНО «Центр поиска пропавших людей», были аннулированы, поскольку их трудоустройство в данной организации не было подтверждено по данным Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда России», — указали ТАСС в департаменте.
В ДИТ добавили, что они совместно с Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы находятся на связи с руководством АНО, уже сформировавшим и предоставившим данные по своим работникам, которым необходимо выдать пропуск.
«Если корректность поданных данных будет подтверждена, то с 08:00 мск 11 мая данные сотрудники смогут самостоятельно оформить цифровой пропуск для работающего на сайте nedoma.mos.ru», — подчеркнули в пресс-службе.
Как указывает агентство, ранее СМИ сообщили, что добровольцам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Москвы и Московской области аннулировали цифровые пропуска.
8 мая сообщалось, что в Москве с 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по смс.