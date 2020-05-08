В Москве отменят оформление пропусков по смс

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В Москве 12 мая отменят оформление цифровых пропусков по смс — это «не самый востребованный канал», сообщил глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
В Москве отменят оформление пропусков по смс
  • РИА Новости

«Мы с 12 мая выключаем возможность подачи заявки на пропуск через смс. Сейчас уже видно, что это не самый востребованный канал. Люди привыкли к форме на сайте, она больше даёт информации», — цитирует его РИА Новости.

С 12 мая пропуск можно будет оформить на сайте nedoma.mos.ru и по телефону +7 (495) 777-77-77.

Ранее Собянин заявил о продлении до 31 мая в Москве режима самоизоляции, а также ограничений в работе предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта.

При этом рабочие пропуска в Москве будут автоматически продлены.

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