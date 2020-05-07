Рабочие пропуска в Москве продлят автоматически

Рабочие пропуска в Москве будут автоматически продлены до 31 мая. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая», — написал Собянин в своём личном блоге.

По его словам, порядок получения цифровых пропусков для разовых поездок остаётся прежним — их можно получить два раза в неделю, а для поездок в медицинские учреждения и волонтёрской деятельности — ежедневно.

Ранее Собянин заявил о продлении до 31 мая в Москве режима самоизоляции, а также ограничений работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта.

При этом он объявил, что с 12 мая в Москве начинается первый этап ослабления ограничений: он коснётся работы предприятий промышленности и строительства.