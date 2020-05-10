В Тамбовской области выявили коронавирус у десяти детей за сутки

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В Тамбовской области за последние сутки выявили десять случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди детей. Об этом информирует региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В Тамбовской области выявили коронавирус у десяти детей за сутки
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Всего за сутки в регионе подтвердили 91 случай заболевания.Среди них 34 мужчины, 47 женщин и десять детей, в том числе трёхдневная девочка. 

Общее число подтверждённых случаев COVID-19 в регионе за время пандемии достигло 1312. По данным оперштаба, 280 пациентов выздоровели, ещё трое скончались.

Ранее в Саратовской области продлили режим самоизоляции из-за коронавируса до 31 мая.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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