В Саратовской области продлили режим самоизоляции до 31 мая
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- РИА Новости
Об этом заявил вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин.
«Постановлением правительства… с 12 мая продлевается до 31 мая режим повышенной готовности и режим самоизоляции», — приводит его слова РИА Новости.
Стрелюхин добавил, что «с 12 мая в полном объёме заработают промышленные предприятия».
По его словам, региональные власти не могут открывать дополнительные направления с учётом нынешней ситуации.
1 мая в Саратовской области возбудили дело из-за вспышки COVID-19 в интернате.