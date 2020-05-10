В Саратовской области продлили режим самоизоляции до 31 мая

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В Саратовской области власти продлили до 31 мая ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, при этом промышленные предприятия возобновят работу с 12 мая.
В Саратовской области продлили режим самоизоляции до 31 мая
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом заявил вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин.

«Постановлением правительства… с 12 мая продлевается до 31 мая режим повышенной готовности и режим самоизоляции», — приводит его слова РИА Новости.

Стрелюхин добавил, что «с 12 мая в полном объёме заработают промышленные предприятия».

По его словам, региональные власти не могут открывать дополнительные направления с учётом нынешней ситуации.

1 мая в Саратовской области возбудили дело из-за вспышки COVID-19 в интернате.

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