В Саратовской области продлили режим самоизоляции до 31 мая

В Саратовской области власти продлили до 31 мая ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, при этом промышленные предприятия возобновят работу с 12 мая.

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РИА Новости

Об этом заявил вице-губернатор — председатель правительства области Александр Стрелюхин. «Постановлением правительства… с 12 мая продлевается до 31 мая режим повышенной готовности и режим самоизоляции», — приводит его слова РИА Новости. Стрелюхин добавил, что «с 12 мая в полном объёме заработают промышленные предприятия». По его словам, региональные власти не могут открывать дополнительные направления с учётом нынешней ситуации. 1 мая в Саратовской области возбудили дело из-за вспышки COVID-19 в интернате.