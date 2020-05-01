В Саратовской области завели дело из-за вспышки COVID-19 в интернате

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В Саратовской области возбудили уголовное дело о халатности после заражения коронавирусной инфекцией 30 сотрудников и пациентов Черкасского психоневрологического интерната.
В Саратовской области завели дело из-за вспышки COVID-19 в интернате
  • РИА Новости

«В Вольске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц социального учреждения», — приводит сообщение прокуратуры РИА Новости.

Там подчеркнули, что должностные лица интерната не приняли своевременные меры по выявлению и недопущению распространения коронавирусной инфекции, что привело к росту числа заболевших лиц.

«В настоящее время в учреждении введён режим карантина, проведено тестирование всего персонала и проживающих в нём лиц», — заключили в региональной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что все интернаты для престарелых Саратовской области перейдут на закрытый режим работы на 14 дней после выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией в двух таких учреждениях.

Профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Михайлов в беседе с НСН дал рекомендации по профилактике коронавируса.

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