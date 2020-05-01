В Саратовской области завели дело из-за вспышки COVID-19 в интернате
- РИА Новости
«В Вольске по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц социального учреждения», — приводит сообщение прокуратуры РИА Новости.
Там подчеркнули, что должностные лица интерната не приняли своевременные меры по выявлению и недопущению распространения коронавирусной инфекции, что привело к росту числа заболевших лиц.
«В настоящее время в учреждении введён режим карантина, проведено тестирование всего персонала и проживающих в нём лиц», — заключили в региональной прокуратуре.
Ранее сообщалось, что все интернаты для престарелых Саратовской области перейдут на закрытый режим работы на 14 дней после выявления случаев заражения коронавирусной инфекцией в двух таких учреждениях.
Профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Михайлов в беседе с НСН дал рекомендации по профилактике коронавируса.