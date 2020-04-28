Интернаты для престарелых Саратовской области перейдут на закрытый режим работы

В Саратовской области все интернаты для престарелых перейдут на закрытый режим работы на 14 дней после выявления случаев коронавирусной инфекции COVID-19 среди работников и пациентов в двух таких учреждениях.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на исполняющую обязанности министра социального развития области Наталию Гурьеву.

Она сообщила, что на данный момент в регионе «в двух учреждениях уже имеются положительные тесты на коронавирус».

«У нас надежда, что непосредственно в учреждения не было заноса… С учетом полученного предписания мы подготовили проект постановления, и с 29 апреля мы будем все стационарные учреждения для престарелых и инвалидов закрывать на 14 дней», — заявила Гурьева.

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