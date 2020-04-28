Интернаты для престарелых Саратовской области перейдут на закрытый режим работы
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на исполняющую обязанности министра социального развития области Наталию Гурьеву.
Она сообщила, что на данный момент в регионе «в двух учреждениях уже имеются положительные тесты на коронавирус».
«У нас надежда, что непосредственно в учреждения не было заноса… С учетом полученного предписания мы подготовили проект постановления, и с 29 апреля мы будем все стационарные учреждения для престарелых и инвалидов закрывать на 14 дней», — заявила Гурьева.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с коронавирусом в России.