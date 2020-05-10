В России за сутки скончались 88 человек с коронавирусом

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В России за последние сутки зафиксировано 88 летальных исходов среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.
В России за сутки скончались 88 человек с коронавирусом
  • РИА Новости

В частности, в Москве за сутки зафиксировано 58 летальных исходов, в Подмосковье умерли девять пациентов с коронавирусом, ещё трое заболевших скончались в Нижегородской области, по два летальных случая зарегистрировано во Владимирской, Орловской, Архангельской и Ростовской областях.

Всего за время пандемии скончались 1915 человек.

Накануне в России умерли 104 пациента с коронавирусом.

Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила показатели смертности от коронавирусной инфекции в России.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

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