В Петербурге в метро будут продавать маски и перчатки
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- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«На станциях метрополитена будут работать вендинговые аппараты, в которых можно будет приобрести средства индивидуальной защиты органов дыхания, рук и дезинфицирующие средства», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что установка таких аппаратов началась в соответствии с графиком.
В том числе в аппаратах будут продавать одноразовые и многоразовые маски, одноразовые перчатки и антисептики.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с 12 мая вводится режим обязательного ношения маски и перчаток в общественных местах.