В Петербурге в метро будут продавать маски и перчатки

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В метро Санкт-Петербурга начали установку вендинговых аппаратов для продажи масок и перчаток, использование которых в общественных местах города будет обязательным с 12 мая.
В Петербурге в метро будут продавать маски и перчатки
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«На станциях метрополитена будут работать вендинговые аппараты, в которых можно будет приобрести средства индивидуальной защиты органов дыхания, рук и дезинфицирующие средства», — заявили в пресс-службе. 

Отмечается, что установка таких аппаратов началась в соответствии с графиком.

В том числе в аппаратах будут продавать одноразовые и многоразовые маски, одноразовые перчатки и антисептики.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с 12 мая вводится режим обязательного ношения маски и перчаток в общественных местах.

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