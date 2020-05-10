В Мурманской области коронавирус выявили в психбольнице
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.
«За период с 18 апреля по сегодняшний день в медучреждении лабораторно подтверждены пять случаев заболевания COVID-19 у пациентов, четверо из которых выздоровели, один человек 6 мая направлен на лечение в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. Также выявлено пять случаев заболевания COVID-19 среди персонала психиатрической больницы», — говорится в заявлении.
Уточняется, что один медик уже выздоровел, а четверо были временно отстранены от работы и в настоящий момент проходят необходимое лечение.
В штабе также сказали, что данная больница включена в перечень медицинских учреждений, оказывающих помощь больным коронавирусом.
Ранее в Курганской области закрыли на карантин Центральную районную больницу Юргамышского района. Она приостановила работу из-за выявления коронавируса у одного из пациентов.