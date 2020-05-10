В Мурманской области коронавирус выявили в психбольнице

В Мурманской области коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у пятерых медиков и такого же числа пациентов в психиатрической больнице в Апатитах.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб.

«За период с 18 апреля по сегодняшний день в медучреждении лабораторно подтверждены пять случаев заболевания COVID-19 у пациентов, четверо из которых выздоровели, один человек 6 мая направлен на лечение в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. Также выявлено пять случаев заболевания COVID-19 среди персонала психиатрической больницы», — говорится в заявлении.

Уточняется, что один медик уже выздоровел, а четверо были временно отстранены от работы и в настоящий момент проходят необходимое лечение.

В штабе также сказали, что данная больница включена в перечень медицинских учреждений, оказывающих помощь больным коронавирусом.

Ранее в Курганской области закрыли на карантин Центральную районную больницу Юргамышского района. Она приостановила работу из-за выявления коронавируса у одного из пациентов.